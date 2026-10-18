Бріден попередила про ризик поширення потрясінь через хедж-фонди — CNBC

У Бангкоку, Таїланд, заступниця голови Банку Англії з питань фінансової стабільності Сара Бріден заявила, що зростання ролі хедж-фондів на світових ринках державних облігацій підвищує ризик поширення фінансових потрясінь між ринками. Про це вона сказала в інтерв’ю CNBC під час щорічних зустрічей МВФ і Світового банку.

Зміна структури інвесторів

За словами Бріден, за останні роки змінився склад інвесторів на ключових світових ринках державних облігацій. Якщо раніше значну роль на них відігравали страхові компанії та пенсійні фонди, то нині дедалі помітнішими стають хедж-фонди.

Вона зазначила, що хедж-фонди чутливі до змін цін, використовують кредитне плече та працюють на міжнародних ринках. На її думку, це збільшує ймовірність того, що шок на одному ринку передаватиметься іншому та переростатиме у ширший фінансовий стрес.

Попередження МВФ

Міжнародний валютний фонд у своєму останньому звіті про глобальну фінансову стабільність також звернув увагу на ризики, пов’язані з діяльністю хедж-фондів. За даними МВФ, їхні валові активи становлять близько 13 трлн доларів. Фонд визнав, що хедж-фонди підтримують ліквідність та ефективність ринків, але застеріг, що кредитне плече й скупчення учасників у схожих торгових стратегіях можуть посилювати ринкову напругу в періоди турбулентності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За оцінкою МВФ, такий стрес може поширюватися на ширші фінансові ринки, зокрема на прайм-брокерські операції банків. Бріден також сказала, що джерелом потрясінь є ринки облігацій, а імовірність їхнього поширення стала вищою.

Базисні угоди

Після різкого розпродажу державних облігацій цього року під пильнішою увагою опинилися базисні угоди хедж-фондів. У межах таких операцій фонди купують казначейські облігації США на спотовому ринку та одночасно продають відповідні ф’ючерсні контракти, намагаючись заробити на різниці цін. Для збільшення прибутковості вони часто використовують значне кредитне плече.

За даними Управління фінансових досліджень США, наприкінці 2025 року хедж-фонди володіли рекордними 7% ринку американських казначейських облігацій обсягом 30 трлн доларів. Раніше цього місяця прибутковість 10- та 30-річних держоблігацій США сягнула максимумів із 2002 року, а прибутковість британських і французьких державних паперів також суттєво зросла.

Читай нас у