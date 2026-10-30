Британія підвищить неоподатковуваний ліміт для підробітків до £3 000 — The Guardian

У Великій Британії з квітня 2027 року неоподатковуваний ліміт доходу від додаткової комерційної діяльності зросте з 1 000 до 3 000 фунтів стерлінгів на рік. Зміна, оголошена в бюджеті, може торкнутися до 1,4 млн людей, які отримують додатковий заробіток, зокрема від перепродажу речей, репетиторства чи вигулу собак.

Податкові зміни з 2027 року

За оцінками, для близько 400 тисяч осіб податкові платежі зменшаться в середньому на 380 фунтів стерлінгів. Ще приблизно 100 тисяч людей більше не повинні будуть звітувати перед Податковою та митною службою Великої Британії (HMRC) про дохід від такої діяльності.

Нині людина може заробити до 1 000 фунтів стерлінгів на рік від додаткової діяльності без сплати податку. Якщо дохід перевищує цей рівень, податкові зобов'язання можуть виникнути залежно від загального доходу, зокрема від основної роботи, та персональної неоподатковуваної суми в 12 570 фунтів.

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Продажі на онлайн-платформах

Як повідомляє The Guardian, торік 2,6 млн людей отримували дохід від продажу товарів через eBay, Vinted і Etsy. У 2024 році таких продавців було 450 тисяч, свідчать дані HMRC, надані бухгалтерській фірмі Lubbock Fine.

Керівниця напряму особистих фінансів AJ Bell Сара Коулз заявила, що вищий ліміт не лише зменшить податок, а й скоротить адміністративне навантаження для людей із невеликим додатковим заробітком. Водночас ті, хто заробляє понад 3 000 фунтів, зможуть обрати: застосувати ліміт або відняти витрати бізнесу та капітальні витрати під час розрахунку оподатковуваного прибутку.

Продаж власних уживаних речей не оподатковується, якщо їх продають дешевше, ніж купували, оскільки прибутку немає. Онлайн-платформи з минулого року мають повідомляти HMRC дані про продавців, які здійснили щонайменше 30 продажів або отримали 2 000 євро — близько 1 700 фунтів — за рік.

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