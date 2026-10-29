Буттерс оскаржує угоду регулятора з групою навколо Peresec у ПАР — Daily Maverick

У ПАР інвестор Крейг Буттерс звернувся до Західнокапського відділення Високого суду з вимогою скасувати угоду про врегулювання між Takeover Regulation Panel — регулятором поглинань — та групою розслідуваних сторін, пов’язаних із брокерською й інвестиційною компанією Peresec та її керівником Ворреном Чепменом. Буттерс також просить зобов’язати регулятора завершити розслідування і вжити законних заходів за його результатами, повідомляє Daily Maverick.

Спір стосується ймовірно скоординованих придбань акцій кількох компаній у 2018–2020 роках. За правилами, якщо інвестори, які діють спільно, сукупно отримують щонайменше 35% компанії, вони мають зробити обов’язкову пропозицію іншим акціонерам. На думку Буттерса, група навколо Peresec уникнула таких пропозицій і здобула контроль над активами на мільярди рандів за низькою ціною.

Угода без визнання порушень

Takeover Regulation Panel оголосила про розслідування 19 серпня 2022 року. Буттерс подав регулятору аналітичні матеріали у вересні 2022-го, а також додаткові звернення у січні та березні 2023 року. Проте 13 квітня 2023 року панель повідомила, що уклала угоду про врегулювання з учасниками перевірки без визнання ними порушень Закону про компанії або правил поглинання.

Чепмен і пов’язані з ним сторони заперечують звинувачення у спільних діях. Він наполягає, що самі лише зв’язки між інвесторами не доводять їхньої скоординованої поведінки. За його словами, угоду з регулятором підписали, щоб закрити питання, причому вона не містила визнання провини.

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Буттерс стверджує, що врегулювання не було укладене в процедурі, передбаченій законом, і виявилося надто м’яким. У судових документах він заявив, що особи, яких він вважає причетними до незаконних схем отримання контролю над компаніями, не зазнали належних наслідків, а міноритарні акціонери могли отримати менше, ніж за своєчасної обов’язкової пропозиції.

Суперечка щодо матеріалів перевірки

Після оголошення угоди Буттерс домагався доступу до повного матеріалу перевірки. Він звернув увагу, що формальний звіт інспектора датований 25 травня 2023 року — вже після публічного повідомлення про врегулювання, а детальні умови домовленості були конфіденційними.

Регулятор спершу передав лише 285 сторінок неконфіденційних матеріалів із приблизно 9 тисяч сторінок справи. Після клопотання про примусове розкриття документів Буттерс отримав ще тисячі сторінок, однак, за його твердженням, деякі матеріали так і не розкрили. Серед них були реєстри акціонерів African Phoenix та enX у ключові періоди, а також листування щодо безвідкличних зобов’язань підтримати зміни в радах директорів.

Розгляд основної заяви довелося почати заново після того, як суд підтримав попереднє заперечення Чепмена: до провадження не долучили всі компанії, які були об’єктами розслідування регулятора.

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