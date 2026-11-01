Чистий відтік із Binance за неділю перевищив $3,5 млрд — Cyprus Mail

Криптовалютна біржа Binance після відновлення виведення низки активів повідомила про початковий сплеск обсягів виведення коштів клієнтами. За даними Cyprus Mail, чистий відтік коштів із платформи в неділю перевищив 3,5 млрд доларів, за оцінкою аналітичної платформи DefiLlama.

У Binance заявили, що після початкового зростання обсяг виведення зменшується та наближається до звичайного рівня ончейн-активності. Представник біржі також повідомив, що виведені кошти становили дуже малу частку активів під управлінням, а обсяг депозитів залишається значним. Компанія не коментувала дані DefiLlama.

Компенсація викрадених активів

Біржа заявила, що покрила 95% активів, викрадених під час кібератаки на суму близько 6,3 млрд доларів. Для цього компанія використала власні кошти для придбання токенів на заміну. За її даними, покрито близько 6 млрд доларів, тоді як решта 5% припадає на менш ліквідні активи, для закупівлі яких може знадобитися більше часу.

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Binance повідомила, що внутрішньо зарезервувала близько 6,34 млрд доларів для компенсації втрат. Кошти для купівлі замісних токенів надійшли з фонду Secure Asset Fund for Users, частково зі страхового фонду ф’ючерсів і корпоративної скарбниці. Одна зі співгенеральних директорів Binance, Yi He, заявила, що компанія використає 50% коштів фонду SAFU та планує відновити його обсяг приблизно до 1 млрд доларів.

Версія ФБР про відповідальних

ФБР заявило, що за атакою стоїть пов’язаний із владою Північної Кореї підрозділ TraderTraitor. Американські правоохоронці повідомили, що спостерігали за конвертацією викрадених активів в ефір і очікують подальшого відмивання коштів із використанням пов’язаних технологій.

За даними Binance, разом із партнерами галузі компанії вдалося виявити близько 3 млрд доларів постраждалих активів станом на п’ятницю. Співгенеральний директор Річард Тенг назвав злам складною атакою, яка включала скомпрометований ноутбук і шкідливе програмне забезпечення для видалення слідів активності.

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