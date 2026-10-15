Членкиня правління Коеда закликала Банк Японії не зволікати зі ставками — Channel NewsAsia

У четвер, 15 жовтня, членкиня правління Банку Японії Дзюнко Коеда заявила, що центробанк не повинен бути надмірно обережним із підвищенням процентних ставок.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Коеда пов’язала таку позицію зі значними ризиками прискорення інфляції.

У публікації CNA зазначено, що першоджерелом повідомлення є Reuters.

Своєчасне коригування ставок

За словами Коеди, Банк Японії має своєчасно коригувати ставки, беручи до уваги поточний стан економіки та ситуацію з цінами в країні.

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Вона говорила про підвищення й коригування процентних ставок як про рішення, що мають ухвалюватися з урахуванням економічних та цінових умов.

Орієнтир нейтральної ставки

Коеда також сказала, що під час таких рішень центральний банк має пам’ятати про оцінений діапазон нейтральної процентної ставки.

Вона виголосила цю промову перед представниками бізнесу в місті Кумамото, розташованому на півдні Японії.

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