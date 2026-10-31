Чотири найбільші банки Австралії тримають на рахунках без відсотків майже 332 млрд доларів клієнтських коштів. Про це повідомляє ABC News.

Станом на червень Commonwealth Bank мав на таких рахунках майже 122 млрд доларів. Westpac станом на березень утримував близько 82 млрд доларів, NAB — приблизно 67 млрд, а ANZ — близько 61 млрд доларів.

Умови для підвищеної ставки

За даними сервісу порівняння фінансових продуктів Canstar, після останнього підвищення ставки Резервним банком Австралії Commonwealth Bank, NAB, ANZ і Westpac збільшили максимальні ставки за ощадними рахунками на 0,20 або 0,25 відсоткового пункту.

Водночас це підвищення поширювалося лише на окремі ощадні продукти та передбачало суворі умови. Зокрема, клієнтам потрібно регулярно поповнювати рахунок або дотримуватися вимог щодо зняття коштів. Якщо умови не виконано, застосовується базова ставка, яку банки утримували на рівні 0,10%.

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Австралійська комісія з питань конкуренції та захисту споживачів у дослідженні роздрібних депозитів за 2023 рік встановила, що понад 70% клієнтів жодного разу не виконали щомісячних умов для отримання підвищеної ставки.

Заклики до інформування клієнтів

Представниця Canstar Саллі Тіндалл заявила, що банки могли б активніше попереджати клієнтів електронною поштою або повідомленнями наприкінці місяця, якщо ті ризикують не виконати вимоги для отримання бонусної ставки.

Генеральний директор Австралійської банківської асоціації Саймон Бірмінгем у коментарі ABC News сказав, що банки допомагають клієнтам отримувати вигоду від заощаджень через сповіщення в застосунках і повідомлення. За його словами, протягом минулого фінансового року банки виплатили вкладникам понад 120 млрд доларів відсотків.

Дослідження регулятора також показало, що за останні три роки лише 16% споживачів змінювали ощадний рахунок, а 11% — транзакційний. Доцентка Західносіднейського університету Мішель Калл порадила регулярно перевіряти банківські продукти й уважно читати їхні умови, зокрема зважати на обмежений строк дії вступних ставок.

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