DBS зберіг прогноз зростання ВВП Тайваню на 11,6% цього року — Taipei Times

Сінгапурський DBS Bank зберіг прогноз зростання ВВП Тайваню на рівні 11,6% цього року та 5,6% наступного. Головним чинником економічного підйому банк назвав стрімкий попит на технології штучного інтелекту, стійкий експорт та інвестиції, повідомляє Taipei Times.

ШІ підтримує експорт та інвестиції

Старша економістка DBS Ма Тєїн на пресконференції в Тайбеї заявила, що цикл розвитку ШІ залишається ключовим рушієм зростання тайванської економіки. За її словами, інформаційно-комунікаційна продукція та електронні компоненти становили майже 80% експорту Тайваню за перші дев'ять місяців року.

DBS очікує, що від поточного кварталу темпи зростання експорту сповільняться після незвично високих показників, але залишатимуться значними. Вони загалом залежатимуть від капітальних витрат американських хмарних провайдерів і продажів напівпровідників. Подібну динаміку, за оцінкою банку, матимуть інвестиції на Тайвані.

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Технологічні компанії продовжують звітувати про сильне зростання доходів, зокрема виробники напівпровідників, серверів і персональних комп'ютерів. Підвищення завантаженості виробничих потужностей провідних тайванських контрактних виробників мікросхем також свідчить про стійкий попит на інвестиції.

Фондовий ринок і ціни на енергію

Банк також пов'язує бум ШІ зі зміцненням внутрішнього попиту через зростання фінансового добробуту та зарплат. Індекс TAIEX від початку року зріс приблизно на 70%, а капіталізація фондового ринку Тайваню стала п'ятою за величиною у світі. Акції та пайові фонди становлять майже 30% фінансових активів домогосподарств.

DBS прогнозує, що загальна інфляція в поточному кварталі триматиметься поблизу 2,5%. Оцінки на весь рік залишено на рівні 2%, а на наступний — 2,1%. Ма зазначила, що державні CPC Corp Taiwan і Taipower беруть на себе значну частину зростання витрат на енергію, стримуючи вплив на споживачів. Водночас збитки цих компаній можуть змусити владу обирати між додатковими субсидіями та підвищенням внутрішніх цін на енергоносії після місцевих виборів наступного місяця.

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