Дефіцит бюджету США зріс до майже $2 трлн у 2026 фінансовому році — CNBC

Дефіцит федерального бюджету США за підсумками 2026 фінансового року становив $1,992 трлн, повідомило Міністерство фінансів країни. Це приблизно на 12% більше за показник попереднього фінансового року, коли дефіцит дорівнював $1,775 трлн. Як повідомляє CNBC, це третій найбільший річний дефіцит в історії США після 2020 і 2021 років, коли федеральний уряд виділяв трильйони доларів на фінансову підтримку в період пандемії Covid-19.

25 років із дефіцитом

У 2026 фінансовому році США зафіксували рекордні обсяги як бюджетних надходжень, так і видатків. Водночас цей рік став 25-м поспіль, який федеральний уряд завершив із дефіцитом. Востаннє профіцит федерального бюджету країна мала у 2001 році.

Найбільшою статтею державних витрат стала програма Social Security — на неї спрямували майже $1,7 трлн проти приблизно $1,6 трлн роком раніше. Другою за обсягом видатків була програма Medicare, витрати на яку сягнули майже $1,1 трлн. У 2025 фінансовому році на неї витратили трохи менше ніж $1 трлн.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Витрати на борг і податкові надходження

Чисті процентні витрати бюджету, тобто різниця між процентними виплатами Казначейства та доходами від відсотків, перевищили $1 трлн. Для порівняння, у 2025 фінансовому році цей показник становив $970 млрд. Загалом на виплату відсотків за державним боргом США витратили понад $1,3 трлн, а сукупний борг країни раніше цього року перевищив $40 трлн.

Надходження від податку на доходи фізичних осіб перевищили $2,8 трлн, збільшившись приблизно на 7% у річному вимірі. Водночас надходження від корпоративного податку становили $381 млрд — приблизно на $70 млрд менше, ніж у 2025 фінансовому році. За даними CNBC, зниження пов'язане зі зниженням податків, передбаченим законом One Big Beautiful Bill, який Конгрес ухвалив торік.

Окремо Міністерство фінансів повідомило, що у вересні місячний дефіцит становив $27 млрд. Роком раніше у вересні було зафіксовано профіцит на рівні $198 млрд.

Читай нас у