Державний банк Пакистану оприлюднив проєкт правил відкритого банкінгу — Dawn

Державний банк Пакистану оприлюднив для громадського обговорення проєкт правил відкритого банкінгу. Документ має сприяти розвитку інновацій, посиленню конкуренції та розширенню доступу до ефективних цифрових фінансових послуг, орієнтованих на потреби клієнтів, повідомляє Dawn.

Обмін даними за згодою клієнта

За задумом регулятора, правила мають надати клієнтам більше контролю над їхніми фінансовими даними. Вони передбачають безпечний обмін інформацією за згодою користувача, а також можливість ініціювати бізнес-платежі через уповноважених сторонніх постачальників послуг.

Проєкт зобов’язує установи, що ведуть рахунки клієнтів, надавати доступ до даних і послуг з ініціювання платежів за наявності згоди клієнта. Водночас вони мають дотримуватися високих стандартів безпеки та захисту споживачів.

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Захист даних і доступ до фінансування

Державний банк Пакистану зазначив, що дані клієнтів, отримані відповідно до цих правил, зберігатимуть та оброблятимуть у Пакистані. Виняток можливий, якщо дані зберігає або обробляє хмарний постачальник послуг відповідно до Рамкової програми аутсорсингу хмарним постачальникам послуг.

Регулятор очікує, що відкритий банкінг полегшить цифрові платежі між бізнесами та платежі споживачів на користь бізнесу. Дані й транзакційна історія клієнтів також можуть використовуватися для альтернативного оцінювання кредитоспроможності, що має розширити доступ до фінансування для торговців і малих та середніх підприємств.

Проєкт правил містить гарантії захисту даних і приватності, кібербезпеки, запобігання шахрайству та захисту прав споживачів. Під час консультацій регулятор запросив відгуки фінансових установ, фінтех-компаній, технологічних постачальників, споживчих груп, науковців і громадськості.

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