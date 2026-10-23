Ділова активність єврозони в жовтні сповільнилася до 51,9 пункту — Cyprus Mail

Ділова активність приватного сектору єврозони у жовтні сповільнилася через зростання витрат на енергію та нове скорочення активності у Франції. Попередній зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) від S&P Global знизився до 51,9 пункту проти 53,1 пункту у вересні.

Показник нижчий за очікування

Жовтневе значення стало найнижчим із червня та виявилося слабшим за очікування аналітиків. Опитані Reuters експерти прогнозували зниження індексу лише до 52,7 пункту, повідомляє Cyprus Mail.

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Позначка 50 пунктів відділяє зростання від скорочення ділової активності. Отже, показник 51,9 пункту свідчить, що приватний сектор єврозони продовжив зростати, але повільнішими темпами.

Сфера послуг також сповільнилася

Індекс ділової активності у сфері послуг знизився з 53,0 пункту у вересні до 51,7 пункту в жовтні. Це найнижчий показник за два місяці. Аналітики очікували його зниження до 52,5 пункту, тож фактичне значення також виявилося слабшим за прогноз.

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