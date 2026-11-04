До Сейму Польщі внесли проєкт про поріг PIT у 130 тисяч злотих — RMF24

До Сейму Польщі внесли новий урядовий законопроєкт про зміни в оподаткуванні фізичних і юридичних осіб. Документ передбачає підвищення першого порогу податку на доходи фізичних осіб (PIT) зі 120 тисяч до 130 тисяч злотих. Як повідомляє RMF24, проєкт передали на висновок законодавчому бюро, а його перше читання запланували на четвер.

Нові ставки та ліміти

Для доходів до 130 тисяч злотих ставка PIT має залишитися на рівні 12%. Законопроєкт також пропонує встановити ставку 24% для доходів понад 130 тисяч і до 150 тисяч злотих. Доходи, що перевищують 150 тисяч злотих, планують оподатковувати за ставкою 32%.

Документ передбачає й інші зміни. Ліміт доходів, що дає право обрати оподаткування за фіксованою ставкою, пропонують знизити з 2 мільйонів до 250 тисяч євро. Ставку солідарного збору з доходів понад 1 мільйон злотих на рік хочуть збільшити з 4% до 5%.

Крім того, ставка податку на прибуток компаній (CIT) для підприємств із доходами понад 50 мільйонів євро на місяць має зрости з 19% до 22%.

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Сумніви щодо сенатських поправок

Новий проєкт загалом відповідає закону, який раніше вже ухвалив Сейм і розглянув Сенат. Попередній документ повернули до нижньої палати парламенту із сенатськими поправками, однак виникли сумніви щодо їхньої конституційності.

Під час роботи над попередньою версією Сейм додав щорічну індексацію податкових порогів і вилучив норму про підвищення CIT для великих компаній. Сенат натомість запропонував скасувати індексацію та відновити підвищення CIT. Сенатські законодавці застерігали, що відновлення цієї норми може бути визнане виходом за межі закону, ухваленого Сеймом.

У новому проєкті зазначено, що підвищення порогу PIT набуде чинності лише разом зі змінами щодо CIT для великих компаній і оподаткування за фіксованою ставкою. Зміни, несприятливі для платників податків, зокрема підвищення солідарного збору, мають бути опубліковані в офіційному виданні до кінця листопада, оскільки для них передбачено щонайменше місячний період до набуття чинності. За даними RMF24, якщо проєкт ухвалять лише на засіданні Сейму, що починається 17 листопада, закон можуть не встигнути опублікувати до кінця місяця.

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