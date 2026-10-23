Дохідність 10-річних облігацій США опускалася нижче 5% — CNBC

У США дохідність 10-річних державних облігацій у четвер опустилася нижче 5% уперше за місяць. У п’ятницю вона зросла на 4 базисні пункти — до 4,997%.

Реакція на ризики у технологічному секторі

Інвестори збільшили попит на американські держоблігації на тлі розпродажу технологічних акцій і побоювань щодо великих боргів, які технологічні компанії беруть для розбудови мереж штучного інтелекту, повідомляє CNBC. Дохідності вже випущених боргових паперів технологічних компаній зростали, а спреди за кредитними дефолтними свопами низки пов’язаних із ШІ компаній розширювалися.

Стратеги BMO пояснили, що розпродаж технологічних акцій спричинив попит на якісніші активи. Вони також зазначили, що цей рух посилився на тлі слабкості французького ринку суверенних облігацій.

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Дохідність інших держоблігацій і нафта

Дохідність дворічних держоблігацій США, яка тісніше пов’язана з короткостроковою політикою Федеральної резервної системи, підвищилася на 5 базисних пунктів — до 4,692%. Дохідність 30-річних паперів зросла на 3 базисні пункти — до 5,31%.

Ринки очікували на рішення ФРС щодо процентної ставки наступного тижня та стежили за попередніми індексами ділової активності S&P Global у виробництві й секторі послуг. Водночас зростання цін на енергоносії підтримувало інфляційні побоювання: ф’ючерси на нафту WTI з постачанням у грудні подорожчали на 1,16% — до 100,61 долара за барель, а Brent — на 0,79%, до 114,06 долара.

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