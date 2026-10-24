Дохідність облігацій Франції сягнула максимуму з 2002 року — CNBC

У Франції дохідність еталонних 10-річних державних облігацій, відомих як OAT, зросла до найвищого рівня з 2002 року на тлі заворушень та побоювань інвесторів щодо бюджетної політики країни. У четвер вона додала 11 базисних пунктів, а різниця між прибутковістю французьких і німецьких 10-річних паперів стала найбільшою з листопада 2011 року, повідомляє CNBC.

Рейтингове агентство Moody’s у п’ятницю підтвердило Франції рейтинг Aa3, який воно вважає високим інвестиційним рівнем, однак зберегло негативний прогноз. В агентстві пояснили це зростанням ризику того, що політична фрагментація країни й надалі перешкоджатиме роботі законодавчих інституцій. Moody’s зазначило, що може повернути стабільний прогноз, якщо французькі інституції зможуть скоротити бюджетний дефіцит.

Бюджетні ризики

Уряд Франції прагне зменшити бюджетний дефіцит до 5% ВВП у 2027 році з прогнозованих 5,4% у 2026-му. Національні збори мають 27 жовтня відновити розгляд податкових заходів у межах бюджету, але опозиційні депутати виступають проти цих планів.

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Керівник досліджень економік регіону EMEA в Natixis CIB Ален Дюрре заявив, що уряд налаштований не допустити різкого підвищення вартості запозичень. За його словами, для дотримання фіскальних цілей влада може застосувати статтю 49.3 Конституції, яка дає змогу провести законопроєкт через Національні збори без фінального голосування, якщо депутати не ухвалять вотум недовіри, або вдатися до виконавчих ордонансів.

Вплив на економіку та компанії

На 24 жовтня у Франції заплановані нові демонстрації, а на 5 листопада — загальнонаціональний день страйків і протестів за підтримки профспілок. Економістка ING Шарлотта де Монпельє попередила, що тривала втрата довіри може суттєвіше вплинути на економіку, ніж короткочасні перебої. ING очікувала зростання ВВП Франції лише на 0,3% у 2026 році та на 0,6% у 2027-му, але тривалі заворушення й напруження на ринках можуть послабити ці показники.

За оцінкою ING, найвразливішими є роздрібна торгівля, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, а також транспорт і логістика. Індекс CAC 40 за місяць знизився на 4,5%. Акції Carrefour у середу впали більш ніж на 14% після того, як компанія знизила прогноз прибутку та скоротила інвестиції, пославшись, зокрема, на вплив заворушень на споживчі настрої. За оцінками мережі французьких торгово-промислових палат, на які посилається ING, станом на вівторок безпосередньо постраждали понад 2 тисячі підприємств.

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