Дохідність облігацій США впала на тлі розпродажу техакцій — CNBC

У США дохідність державних облігацій знизилася після того, як інвестори почали фіксувати прибуток у технологічних акціях і переходити до облігацій як до захиснішого активу. Як повідомляє CNBC, дохідність еталонних 10-річних казначейських облігацій США впала більш ніж на 13 базисних пунктів — до 5,056%.

Зниження дохідності

Дохідність 30-річних казначейських облігацій також знизилася більш ніж на 13 базисних пунктів — до 5,385%. Дохідність дворічних паперів упала більш ніж на п’ять базисних пунктів, до 4,745%.

Один базисний пункт дорівнює 0,01 відсоткового пункту. Ціни облігацій та їхня дохідність рухаються у протилежних напрямках.

Перехід інвесторів до облігацій відбувався на тлі ширшого уникнення ризикових активів. Побоювання щодо вищої інфляції та процентних ставок, а також їхнього можливого впливу на бум витрат у сфері штучного інтелекту спричинили продаж акцій технологічних компаній, які раніше суттєво зростали.

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Інфляція виявилася вищою за очікування

Індекс цін виробників у США у вересні зріс на 6,3% у річному вимірі — це найбільше зростання з 2022 року. Опитані Dow Jones економісти очікували підвищення на 5,5%.

Оприлюднені раніше дані щодо споживчих цін також перевищили очікування: показник вартості товарів і послуг у США зріс на 0,6% за місяць і на 3,7% за рік. Консенсус-прогноз передбачав місячне зростання на 0,6% та річне — на 3,6%.

Водночас ці показники майже не змінили очікування щодо процентної ставки. Згідно з інструментом CME FedWatch, ф’ючерси на ставку федеральних фондів закладають щонайменше одне підвищення ставки на чверть відсоткового пункту до кінця року, а ймовірність такого сценарію різко зросла протягом останнього місяця.

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