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Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 44,9293 грн, а євро — 49,2763 грн. За добу американська валюта подешевшала на 12 копійок, європейська — на 25 копійок.

Станом на понеділок, 23 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,93 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 45,05 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,28.

Офіційний курс долара становить: 44,9293 грн (-12 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,2763 грн (-25 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,0632 грн. (-18 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

у банках долар торгується за курсом 44,88-45,49 грн, євро за 49,35-50,12 грн, злотий за 11,00-11,43 грн;

на міжбанку курси становлять 44,93-44,96 грн/дол. та 49,37-49,38 грн/євро.

Про це інформує НБУ.

В Україні знизилася вартість бензину і дизелю на АЗС: ціни на пальне станом на 23 листопада.

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Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

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