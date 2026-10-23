Долар офіційно подорожчав до нового історичного максимуму в Україні

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Національний банк України встановив на 26 жовтня офіційний курс долара на рівні 45,2021 грн.

За день гривня ослабла на 15 копійок, оновивши історичний мінімум.

Попередній рекорд зафіксували 14 жовтня — 45,0802 грн за долар. Офіційний курс євро також зріс на 14 копійок і становить 50,5766 грн.

Від початку 2026 року гривня послабилася до долара на 6,7%. На міжбанківському ринку 23 жовтня долар торгувався по 45,38 грн на купівлю та 45,42 грн на продаж.

Джерело: Національний банк України.

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