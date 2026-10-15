Долар послабшав після падіння прибутковості держоблігацій США — Channel NewsAsia

У Лондоні, Велика Британія, долар США послабшав після досягнення 18-місячного максимуму. Індекс долара, що відображає курс американської валюти до кошика інших валют, знизився на 0,2% — до 102,03 пункту. Як повідомляє Channel NewsAsia, на курс вплинули різке падіння прибутковості казначейських облігацій США та стримані коментарі посадовців Федеральної резервної системи щодо можливого підвищення ставки у жовтні.

Напередодні долар сягнув найвищого рівня за півтора року після того, як дані про інфляцію у США виявилися вищими за очікування. У четвер євро зріс на 0,5% від 18-місячного мінімуму — до 1,1216 долара. Фунт стерлінгів також зміцнився на 0,5%, до 1,3253 долара.

Ринок держоблігацій США

Підвищений попит на американські державні облігації знизив прибутковість 10-річних паперів до 5,085%, а 30-річних — до 5,428%. Обидва показники перебували поблизу мінімумів за три тижні. Ринки також реагували на коливання акцій, зокрема технологічних компаній, і побоювання щодо значних боргових зобов’язань компаній у сфері штучного інтелекту.

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Головний валютний стратег Societe Generale Кіт Джакс зазначив, що на динаміку долара вплинули не лише облігації та фондовий ринок, а й позиції інвесторів. За його словами, частина учасників ринку очікує корекції американської валюти, оскільки в котирування вже закладено чимало очікувань щодо підвищення ставок.

Очікування рішення ФРС

Після публікації даних про інфляцію ринкові оцінки ймовірності підвищення ставки ФРС у жовтні різко зросли до 50%. Водночас заступниця голови ФРС з нагляду Мішель Боумен і президентка Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявили, що центробанк може зачекати на яснішу економічну картину перед засіданням 27–28 жовтня.

Інвестори також очікували на дані про роздрібні продажі та індекс цін виробників у США, а також на виступи представників ФРС, зокрема голови Кевіна Ворша, на щорічних зустрічах МВФ і Світового банку в Бангкоку. Австралійський долар знизився на 0,7%, до 0,6919 долара США, після несподіваного скорочення зайнятості в Австралії у вересні, тоді як японська єна зміцнилася до 157,80 за долар.

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