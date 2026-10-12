Долар торгувався поблизу 18-місячного максимуму — Channel NewsAsia

У Лондоні, Великій Британії, долар США 12 жовтня торгувався поблизу найвищого рівня за останні півтора року. Інвестори зберігали обережність через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та напередодні публікації ключових даних щодо інфляції у Сполучених Штатах, повідомляє Channel NewsAsia.

Ринки реагують на напругу в регіоні

Ціни на нафту залишалися нестійкими після того, як підтримувані Іраном єменські хусити активізували удари по Саудівській Аравії. Протягом вихідних також були атаковані два танкери. Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 0,5% — до 104 доларів за барель.

На нафтові котирування також вплинула заява президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та Росією — державою-агресором. Водночас ціна ф'ючерсів Brent усе ще була майже на 45% вищою, ніж до початку війни, а на деяких фізичних ринках ціни вдвічі перевищували той рівень.

Індекс долара, який відображає курс американської валюти до шести інших валют, дещо знизився — до 102,16, але залишався неподалік 18-місячного максимуму, зафіксованого минулого тижня. За даними американського регулятора фінансових ринків, обсяг позицій інвесторів на зміцнення долара за тиждень до 7 жовтня зріс приблизно до 36 млрд доларів із 8,4 млрд доларів трьома тижнями раніше, переважно за рахунок євро.

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Увага до інфляції у США

Ринок очікує звіту про споживчу інфляцію у США, який мають оприлюднити в середу. Це один з останніх ключових економічних показників перед засіданням Федеральної резервної системи цього місяця. Стратег MUFG Лі Хардман зазначив, що долар зміцнився через негативні події за межами США, які посилили його привабливість, хоча учасники ринку знизили очікування щодо подальшого підвищення ставок ФРС.

Минулого місяця ФРС уперше з 2023 року підвищила процентні ставки, намагаючись стримати інфляцію. За даними CME FedWatch, трейдери оцінювали ймовірність збереження ставки на нинішньому рівні цього місяця у 81%, тоді як місяць тому вона становила 51%.

Євро тримався на рівні 1,12 долара після п'яти тижнів поспіль зниження. Долар майже не змінився щодо японської єни — 158,41 єни, а фунт стерлінгів додав 0,1% — до 1,3244 долара. Індійська рупія зміцнилася на 1,1%, до 95,7 рупії за долар, після дій центрального банку щодо зниження тиску на валюту.

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