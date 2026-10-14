Долар у Єгипті подорожчав до 53,18 фунта — The Rio Times

В Єгипті офіційний курс національної валюти щодо долара США на закритті торгів 14 жовтня 2026 року послабшав до 53,18 фунта за долар — найнижчого рівня з 19 травня. За даними Центрального банку Єгипту, курс купівлі долара становив 53,04 фунта, а курс продажу — 53,18 фунта.

Як повідомляє The Rio Times, напередодні долар коштував 52,90 фунта. Таким чином, денна зміна курсу становила близько 0,5%. Державні National Bank of Egypt і Banque Misr наприкінці дня продавали долар за 53,15 фунта, тоді як приватний Commercial International Bank встановив курс продажу на рівні 53,18 фунта.

Продажі держборгу та попит на долар

Іноземні інвестори 14 жовтня були чистими продавцями єгипетських казначейських векселів на 5,8 млрд фунтів, або приблизно 109 млн доларів. Аналітики, яких цитують єгипетські медіа, пов'язують тиск на фунт зі зростанням попиту на долари через дорожчі енергоносії, регіональну напруженість і вищу дохідність американських облігацій.

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Єгипет імпортує більше нафтопродуктів, ніж експортує. За даними джерела, дефіцит торгівлі нафтовими товарами у фінансовому році, що завершився в червні, зріс на 31,5%. Ослаблення фунта підвищує вартість енергетичного імпорту, який країна оплачує в доларах.

Чинники підтримки валюти

Водночас перекази від єгиптян з-за кордону в січні—серпні зросли на 27,2% — до 33,9 млрд доларів, порівняно з 26,6 млрд доларів за аналогічний період 2025 року. Банківський експерт Мохамед Абдель Ааль заявив, що перекази та рекордні доходи від туризму стримують різке падіння курсу. Він очікує, що протягом наступних двох місяців курс коливатиметься в межах 52–53 фунтів за долар.

Міжнародний валютний фонд 30 липня завершив сьомий перегляд кредитної програми Єгипту, що відкрило країні доступ приблизно до 1,5 млрд доларів нового фінансування. Фонд закликав Каїр зберігати гнучкий валютний курс і нарощувати резерви, а також прогнозував інфляцію на рівні 16,7% у другій половині 2026 року.

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