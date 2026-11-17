У вівторок, 17 листопада 2026 року, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу трохи знизився. Євро подешевшало в обох напрямках обміну, тоді як у банках вартість валюти залежить від установи та способу розрахунку.

Станом на ранок вівторка, 17 листопада, долар в обмінниках купують по 46,00 гривні (без змін), а продають — по 46,13 гривні (-7 коп.).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,87 гривні (-17 коп.), а продають — по 51,15 гривні (-15 коп.).

Середній курс долара в банках становить 45,36 гривні (+1 коп.) для купівлі валюти та 45,94 гривні (+2 коп.) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 49,96 гривні (-23 коп.), а продають — по 50,84 гривні (-26 коп.).

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,95 гривні (без змін), а карткою — по 45,87 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,90 гривні (-20 коп.), а карткою — по 50,76 гривні (-26 коп.).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,90 гривні (-5 коп.), а карткою — по 46,00 гривні (-5 коп.). Євро в «Мобільному Ощаді» можна купити по 50,90 гривні (-25 коп.), а карткою — по 51,00 гривні (-30 коп.).

«ПУМБ» продає долари в касах по 46,00 гривні (+10 коп.), а за комерційним курсом — по 46,00 гривні (+10 коп.). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,80 гривні (-30 коп.).

Monobank сьогодні продає долари по 45,86 гривні (+4 коп.), а євро — по 50,66 гривні (-29 коп.).

Джерело: Minfin

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