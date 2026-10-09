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Офіційний курс долара в Україні вперше перевищив 45 грн. За прогнозами банків та інвестиційних компаній, до кінця року американська валюта може коштувати 45,5–46,6 грн. Серед чинників тиску на гривню Forbes називає блокаду портів і зупинку металургійного виробництва.

Серед основних причин погіршення торговельного балансу та збільшення попиту на валюту аналітики називають блокування Росією морських портів і фактичну зупинку української металургії. Опитані експерти очікують, що до кінця року гривня й надалі поступово слабшатиме.

На початку тижня український валютний ринок відзначився двома важливими змінами: офіційний курс долара вперше в історії перевищив 45 грн, тоді як курс євро опустився до найнижчого рівня за пів року.

Для стабілізації валютного ринку Національний банк України змушений збільшувати обсяги інтервенцій. У вересні регулятор продав із резервів рекордні $5,5 млрд. Загалом за дев'ять місяців 2026 року обсяг валютних інтервенцій сягнув $38,5 млрд проти $26 млрд за аналогічний період минулого року.

Через блокування портів Україна втратила значну частину можливостей експортувати металопродукцію та інші товари. У результаті скоротилися валютні надходження від експортерів, а отже, зменшилася й пропозиція валюти на внутрішньому ринку.

Додатково експортну виручку зменшує зупинка металургійних підприємств. Ця галузь традиційно забезпечувала значну частину валютних надходжень до країни, тому припинення її роботи поглиблює торговельний дефіцит.

Водночас попит на іноземну валюту зростає через збільшення імпорту. Значна частина міжнародного фінансування спрямовується на внутрішні оборонні замовлення, однак українські виробники змушені закуповувати за кордоном компоненти для виготовлення зброї та боєприпасів.

Попри ці фактори, аналітики не прогнозують різкого обвалу гривні. Значні обсяги зовнішньої фінансової допомоги мають дати змогу НБУ підтримувати міжнародні резерви та стримувати курсові коливання навіть за значного торговельного дефіциту.

У «Райффайзен Банку» очікують, що наприкінці року курс долара становитиме 46,6 грн/$, в ICU прогнозують 45,8 грн/$, а в Concorde Capital — 45,5 грн/$.

Отже, одним із головних ризиків для гривні до кінця року залишається скорочення валютних надходжень через блокування морських портів і кризу в металургійній галузі.

Що довше триватимуть обмеження морського експорту та простої великих промислових підприємств, то сильнішим буде тиск на валютний ринок і резерви Національного банку України.

Джерело: Forbes Ukraine

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