Dow Jones впав на 1,2% через занепокоєння витратами на ШІ — The Rio Times

У США за підсумками торгів 23 жовтня індекс Dow Jones знизився на 1,23% — до 52 215 пунктів, а S&P 500 втратив 0,52%, опустившись до 7 624 пунктів. Nasdaq зменшився на 0,21% — до 25 955 пунктів. Як повідомляє The Rio Times, інвестори занепокоїлися масштабами фінансування дата-центрів і тим, чи забезпечать такі вкладення достатню віддачу.

Технологічні акції під тиском

Акції Meta, за наведеними даними, впали приблизно на 7% у четвер і ще на 1% у п’ятницю. На тлі зниження фондових індексів індекс волатильності VIX зріс на 2,21% — до 19,45. Водночас золото подешевшало на 0,75%, до 3 994 доларів за унцію: на котирування, за даними видання, тиснули сильніший долар і вищі прибутковості американських держоблігацій.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США піднялася приблизно на чотири базисні пункти — до 5,00%. Індекс долара зріс на 0,14%, до 101,752 пункту.

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Нафта і рішення ФРС

Ціна нафти Brent підвищилася приблизно на 3% і перевищила 116 доларів за барель. Видання пов’язує рух котирувань із тим, що трейдери оцінювали можливість ударів США по Ірану. Вищі ціни на енергоносії посилюють інфляційні ризики та ускладнюють рішення центральних банків.

Федеральна резервна система США має оголосити рішення щодо процентних ставок 28 жовтня. Ринки переважно очікують збереження ставки без змін. За даними Polymarket, станом на 23 жовтня учасники цього ринку оцінювали ймовірність такого рішення у 93,5%. У жовтні композитний індекс PMI США знизився з 58,4 до 57,6 пункту, однак нові замовлення зростали найшвидшими темпами приблизно за чотири з половиною роки.

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