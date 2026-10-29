Дві трейдингові фірми платять до $100 тис. за доступ до дописів Трампа — Cyprus Mail

У США Bloomberg, а також високочастотні трейдингові компанії Susquehanna International Group і Jump Trading придбали доступ до сервісу Truth API платформи Truth Social. Він дає змогу отримувати дописи президента США Дональда Трампа раніше за інших користувачів сервісу. Вартість такого доступу може сягати $100 тис. на місяць, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на людей, обізнаних із домовленостями.

Перевага у мілісекундах

Truth API — це програмний інтерфейс, який дає автоматизованим системам змогу підключатися до платформи та відстежувати нові публікації. За даними представників Trump Media, сервіс може забезпечувати часову перевагу приблизно у 50 мілісекунд.

Для компаній, що займаються високочастотною торгівлею, така затримка може бути суттєвою. Їхні алгоритми аналізують заголовки, корпоративні повідомлення та заяви уряду й здатні укладати угоди за тисячні частки секунди. Дописи президента США можуть впливати на вартість активів. Як приклад, видання наводить падіння нафтових ф'ючерсів після повідомлення Трампа в Truth Social про припинення вогню у війні з Іраном у квітні.

Реакція та позов

Trump Media and Technology Group оголосила про продукт із найшвидшим доступом у липні та пропонувала його трейдинговим фірмам і фінансовим установам. У серпні компанія заявила інвесторам, що уклала понад 10 клієнтських угод. Покупців вона не назвала, а Reuters не зміг незалежно підтвердити ці домовленості. Trump Media також повідомляла, що переважно трейдингові компанії з Волл-стріт платять за сервіс від $60 тис. до $100 тис. на місяць.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Bloomberg, Jump Trading і Susquehanna відмовилися від коментарів. У Trump Media заявили, що Truth Social пропонує стандартний для індустрії API-продукт, на який є значний попит у різних галузях, і назвали інформацію про контракти такою, що ґрунтується на оманливих даних анонімних джерел.

Сенатори-демократи Елізабет Воррен та Адам Шифф у липні звернулися до Комісії з цінних паперів і бірж США з проханням перевірити, чи не порушує сервіс законодавство про цінні папери. Intercept Media та Freedom of the Press Foundation у серпні подали позов проти Трампа, прагнучи заборонити Білому дому публікувати офіційні урядові оголошення виключно в Truth Social, доки існує платний канал доступу. Позивачі вважають, що фінансовий бар'єр для отримання урядової інформації може бути неконституційним.

Сімейний траст Трампа володіє 41% Trump Media, а президент є його єдиним бенефіціаром. У Білому домі заявили, що ані Трамп, ані його родина безпосередньо не беруть участі в рішеннях щодо інвестиційного портфеля.

Читай нас у