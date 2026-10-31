Двоє членів ради центробанку Тайваню підтримали підвищення ставки — Taipei Times

У Тайвані двоє членів ради центрального банку підтримали підвищення процентної ставки, тоді як більшість учасників засідання виступила за збереження її нинішнього рівня. Це випливає з протоколу засідання банку минулого місяця, повідомляє Taipei Times.

Члени ради висловили занепокоєння зростанням інфляції. Вони назвали можливими джерелами подальшого підвищення споживчих цін зростання імпортних цін і цін виробників. Водночас урядові заходи зі стабілізації цін на енергоносії, за їхніми словами, допомогли обмежити вплив дорожчої нафти на споживачів.

Аргументи щодо ставки

Один із директорів закликав почати нормалізацію монетарної політики після тривалого періоду винятково низьких ставок. Він зазначив, що підвищення ставки не обов’язково має бути спрямоване на стримування інфляції або уповільнення економічної активності, а може наблизити вартість запозичень до нейтрального рівня.

Окремо один із директорів застеріг, що збереження ставки без змін на тлі підвищення ставки Федеральною резервною системою США може збільшити різницю між ставками двох економік. На його думку, це може посилити тиск на новий тайванський долар і підвищити вартість імпорту.

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Доступ до фінансування

Прихильники незмінної ставки вказали, що інфляція на Тайвані є помірнішою, ніж у США, єврозоні та Південній Кореї, де зростання цін перевищувало 3%. Вони також зазначили, що з березня 2024 року центробанк уже посилював фінансові умови без зміни базової ставки — через підвищення резервних вимог, жорсткіші правила кредитування нерухомості та операції на відкритому ринку.

Деякі директори вважають, що вищі ставки можуть поглибити нерівність у доступі до кредитування. Компанії технологічного сектору, які отримують вигоду від попиту, пов’язаного зі штучним інтелектом, менш чутливі до вартості запозичень, ніж традиційні виробники. На тлі вже обмеженої ліквідності підвищення ставок може ускладнити залучення коштів для малих і середніх підприємств, мікробізнесу та традиційних виробників.

Директори також звернули увагу на нерівномірне відновлення внутрішнього попиту: попри різке зростання експорту, приватне споживання залишається порівняно слабким. Усі члени ради погодилися, що рішення щодо монетарної політики мають враховувати інфляційні тенденції, внутрішні фінансові умови та кроки провідних закордонних центробанків.

Окремо один із директорів закликав уважно стежити за зростанням кредитування банками компаній, що працюють із цінними паперами, на тлі активної торгівлі акціями. Він попередив, що різка корекція фондового ринку може збільшити ризики для кредиторів.

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