EBA наглядатиме за резервами USDC з 12 листопада 2026 року — Cyprus Mail

У ЄС Європейський банківський орган (EBA) з 12 листопада 2026 року перебере прямий нагляд за ключовими фінансовими гарантіями стейблкоїна USDC, прив’язаного до долара США. EBA визнав USDC першим у Європейському Союзі значущим токеном електронних грошей відповідно до регламенту Markets in Crypto-Assets (MiCA), повідомляє Cyprus Mail.

USDC у ЄС випускає Circle Internet Financial Europe SAS, а у США — Circle Internet Financial, LLC. Стейблкоїн призначений для підтримання стабільної вартості відносно іншого активу — у цьому разі долара США. Такі криптоактиви використовують для переказу вартості, торгівлі криптоактивами та розрахунків на цифрових ринках.

Розподіл нагляду

Із 12 листопада EBA безпосередньо контролюватиме власні кошти емітента, резервні активи, вимоги до ліквідності, а також плани відновлення діяльності й викупу токенів. Ці напрями стосуються фінансових ресурсів емітента, управління активами та зобов’язаннями і його здатності виконувати зобов’язання перед власниками токенів у разі труднощів.

Французький орган банківського та страхового нагляду ACPR збереже повноваження щодо корпоративного управління, істотних часток у капіталі, оцінювання професійної придатності, аутсорсингу та конфліктів інтересів. EBA і ACPR співпрацюватимуть для переходу до нової моделі та ефективного нагляду.

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Рішення не означає вилучення USDC з обігу й не змінює заявленого призначення токена. Воно перерозподіляє наглядові функції щодо фінансових ризиків, пов’язаних зі стейблкоїном.

Статус значущого токена

У ЄС у межах MiCA було повідомлено про 45 токенів електронних грошей, проте USDC став першим, який класифікували як значущий. Такий статус передбачає додатковий нагляд з огляду на потенційний масштаб токена та його важливість для фінансової системи.

MiCA надає EBA повноваження щороку оцінювати, чи відповідають токени критеріям значущості. Для значущих токенів електронних грошей передбачено подвійний нагляд EBA та національного компетентного органу. Для співпраці щодо транскордонної діяльності стейблкоїнів EBA також уклав меморандум про взаєморозуміння з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк.

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