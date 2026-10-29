Економічні настрої в ЄС та єврозоні впали до 96,9 пункту — Anadolu Agency

Індекс економічних настроїв у Європейському Союзі та єврозоні в жовтні знизився другий місяць поспіль. Показник скоротився на 0,6 пункту проти вересня — до 96,9 пункту в обох економічних зонах, свідчать дані опитування Європейської комісії, про які повідомляє Anadolu Agency.

Динаміка в найбільших економіках

Погіршення настроїв зафіксували в усіх досліджуваних секторах, крім промисловості, де індикатор незначно зріс. Серед найбільших економік ЄС найвідчутніше падіння сталося в Нідерландах — на 3,4 пункту. У Німеччині показник зменшився на 0,7 пункту, в Іспанії — на 0,5 пункту.

Водночас в Італії економічні настрої підвищилися на 0,8 пункту. У Польщі та Франції показник загалом залишився стабільним.

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Споживачі та бізнес стали обережнішими

Індекс довіри в промисловості зріс на 0,3 пункту завдяки кращій оцінці запасів готової продукції, а також поліпшенню оцінок минулого виробництва й експортних замовлень. Натомість довіра у сфері послуг знизилася на 0,7 пункту через гірші оцінки попиту та поточної ділової ситуації.

Споживча довіра впала на 1,2 пункту, що стало другим поспіль місячним зниженням. Домогосподарства гірше оцінювали своє фінансове становище та скоротили наміри щодо великих покупок. Індекс довіри в роздрібній торгівлі зменшився на 1,7 пункту, а в будівництві — на 0,9 пункту.

Водночас індикатор очікувань щодо зайнятості зріс до 98,9 пункту в ЄС і до 98,2 пункту в єврозоні. Індекс економічної невизначеності підскочив на 1,7 пункту — до 19,8 пункту, а невизначеність споживачів щодо фінансів сягнула найвищого рівня з квітня 2025 року.

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