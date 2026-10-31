У Каліфорнії економісти Оуен Зідар із Принстонського університету та Ерік Цвік зі Школи бізнесу Бута Чиказького університету вважають, що скасування обмежень Prop 13 на податок на нерухомість могло б забезпечити штату більше надходжень, ніж запропонований одноразовий податок для мільярдерів. Про це Fortune повідомляє з посиланням на їхню статтю в The New York Times.

Обмеження діють із 1978 року

Виборці Каліфорнії схвалили Proposition 13 у 1978 році. Цей закон обмежив податок на нерухомість рівнем 1% від оціночної вартості, дозволив щорічне підвищення не більш як на 2% і передбачив переоцінку до ринкової вартості лише після продажу або суттєвої реконструкції об'єкта.

Після ухвалення Prop 13 штат більше спирався на податки на доходи, зокрема на приріст капіталу. У Каліфорнії діє найпрогресивніша у США система оподаткування доходів, а найвища гранична ставка становить 13,3%. Найзаможніший 1% платників забезпечує до половини доходів штату, через що бюджет залежить від коливань фондового ринку.

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Порівняння з Техасом

За оцінками Зідара і Цвіка, власники житлової нерухомості в Каліфорнії в середньому сплачують 0,8% податку, що принесло штату $100 млрд у 2025 фінансовому році. У Техасі середній показник становить 2%.

На думку економістів, зрівняння податку в Каліфорнії з техаським рівнем більш ніж подвоїло б сукупні надходження від податку на житлову нерухомість. Вони також прогнозують, що це могло б знизити ціни на житло приблизно на 13%.

Водночас виборці Каліфорнії невдовзі мають розглянути Proposition 40. Ініціатива передбачає одноразовий податок, еквівалентний 5% активів жителів зі статками понад $1 млрд. Профспілка, яка просуває пропозицію, заявляє, що вона може принести $100 млрд для компенсації федеральних скорочень витрат на охорону здоров'я. Критики попереджають про можливий негативний вплив на стартапи та відтік заможних людей зі штату.

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