Єна зміцнилася на 0,51% на тлі попиту на безпечні активи — Channel NewsAsia

У Нью-Йорку, США, на валютних ринках японська єна у четвер зміцнилася на 0,51% — до 157,33 єни за долар. Інвестори збільшили попит на активи-притулки через нестійкість фондових ринків, високі ціни на нафту на тлі затяжної війни на Близькому Сході та сумніви щодо майбутньої прибутковості інвестицій у штучний інтелект, повідомляє Channel NewsAsia, яка опублікувала матеріал Reuters.

Нафта та побоювання щодо ШІ

Нафта марки Brent піднялася до найвищого рівня з травня після нових атак хуситів у Саудівській Аравії. Це посилило побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході та можливих перебоїв із постачанням нафти з важливого експортного регіону.

Керівник економічних досліджень Daiwa Capital Markets Кріс Сціклуна зазначив, що ринки нервують через штучний інтелект, нафту та ситуацію у Франції, що спричинило певне уникнення ризику серед інвесторів. Швейцарський франк, який також традиційно вважають валютою-притулком, майже не змінився і становив 0,824 франка за долар.

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Тиск на євро

Доларовий індекс, який відстежує курс американської валюти до кошика інших валют, зріс на 0,14% — до 101,82. Євро подешевшав на 0,3% — до 1,1198 долара. Побоювання щодо соціальної напруги у Франції та погіршення її фіскальних перспектив переважили занепокоєння інвесторів щодо ШІ й посилили тиск на європейську валюту.

Різниця між дохідністю 10-річних державних облігацій Франції та Німеччини сягнула 177,7 базисного пункту — найбільшого значення з 2011 року. Фунт стерлінгів ослаб на 0,18% до 1,337 долара, австралійський долар — на 0,21% до 0,7012 долара. Біткоїн знизився на 3,2% — до 81 929 доларів.

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