ЄС запланував валютний діалог із Китаєм у листопаді — South China Morning Post

За даними South China Morning Post, Європейський Союз планує провести у Пекіні, Китай, макроекономічний діалог із китайською стороною у тиждень, що починається 23 листопада. Європейську делегацію на переговорах має очолити генеральний директор Маартен Вервей.

Зустріч у Пекіні

Цей діалог, за інформацією видання, є частиною серії візитів високопосадовців ЄС, відповідальних за економіку, фінанси та банківський сектор, до китайської столиці впродовж найближчих місяців.

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Курс юаня

За інформацією джерел SCMP, мета переговорів — переконати Пекін переглянути вартість юаня та припинити стримувати його курс. Видання пов’язує це з намаганням підтримати промисловість ЄС, яка зазнає труднощів.

SCMP також зазначає, що валютні переговори відбудуться після того, як Китай погодився обмежити експорт гібридних автомобілів. Видання називає питання курсу юаня складнішим завданням для європейської сторони.

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