ESMA оновила настанови щодо відстрочення розкриття інсайдерської інформації — Cyprus Mail

Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) оновило настанови щодо випадків, коли лістингові компанії можуть відтермінувати оприлюднення інсайдерської інформації. Зміни мають узгодити рекомендації регулятора з новими правилами ЄС, спростити вимоги до розкриття даних і водночас зберегти захист інвесторів та цілісність фінансових ринків, повідомляє Cyprus Mail.

Згідно зі змінами, запровадженими Актом ЄС про лістинг, проміжні етапи тривалих процесів більше не потрібно розкривати як інсайдерську інформацію до завершення самого процесу. Розкриття вимагатиметься, коли настане остаточна подія або обставина в межах такого процесу. Приклади відповідних процесів визначено в делегованому акті Європейської комісії, опублікованому в Офіційному журналі ЄС у липні 2026 року.

Нові підстави для відстрочення

Оновлені настанови містять додаткові приклади обставин, які можуть виправдовувати відстрочення розкриття інформації. Серед них — прохання державного органу не оприлюднювати дані, потреба компанії зібрати додаткову інформацію та ризик того, що розкриття комерційно чутливих деталей зашкодить діловим можливостям.

Після консультацій із зацікавленими сторонами ESMA також додало приклади щодо призначення члена органу управління компанії або менеджера на ключову посаду. Ще один приклад стосується відстрочення розкриття інсайдерської інформації між компаніями, що входять до однієї корпоративної групи.

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Умови для компаній

Регулятор вилучив попередні положення про те, що відстрочення не повинно вводити громадськість в оману. Цю вимогу прибрали з Регламенту ЄС про зловживання на ринку (MAR) унаслідок змін, внесених Актом про лістинг. Натомість компанія має оцінювати, чи не суперечить інформація, яку вона планує тимчасово не розкривати, її останній публічній заяві або іншому повідомленню з того самого питання.

Наявність законного інтересу є лише однією з трьох умов для відстрочення розкриття. Компанія також має забезпечити відповідність інформації своїм останнім публічним повідомленням і зберегти її конфіденційність. ESMA наголосило, що негайне розкриття лишається загальним правилом, а підстави для відстрочення слід тлумачити вузько. Інформацію необхідно оприлюднити, щойно обставини для відстрочення перестануть діяти або якщо конфіденційність більше не може бути гарантована.

Перелік законних причин для відстрочення не є вичерпним, однак компанії повинні оцінювати обставини кожного випадку та виконувати всі законодавчі вимоги. Якщо інформація стосується самостійної події або фінального етапу тривалого процесу, механізм відстрочення можна застосувати за дотримання всіх умов. Оновлені настанови почнуть діяти з дня їх публікації на сайті ESMA всіма офіційними мовами ЄС.

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