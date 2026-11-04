Єврокомісія схвалила запит Латвії на 503,7 млн євро — LSM English

У Латвії Європейська комісія дала позитивну оцінку п’ятому й останньому запиту на виплату 503,7 млн євро з Фонду відновлення ЄС. Після завершення решти процедур погодження кошти, як очікують, надійдуть до державного бюджету до кінця року, повідомляє LSM English.

Остання виплата Фонду відновлення

Єврокомісія встановила, що Латвія належно виконала 25 проміжних етапів і 31 цільовий показник, передбачені для фінального платежу. Після отримання коштів країна залучить усі 1,97 млрд євро, доступні їй у межах Фонду відновлення.

Міністерство фінансів Латвії подало до Єврокомісії останній і найбільший із п’яти запитів на виплату 30 вересня. До цього державний бюджет уже отримав майже 1,5 млрд євро, або 75% загального обсягу виділеного фінансування.

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Інфраструктурні проєкти

У межах плану модернізували та розвивали 100 кілометрів електрифікованої залізничної мережі, зокрема на ділянках Рига—Земітані, Рига—Слока та Засулаукс—Болдерая. У Ризькій агломерації придбали 17 електробусів, збудували сім зарядних станцій, створили вісім пунктів мобільності та поліпшили 52 кілометри велосипедної інфраструктури.

Також у дев’яти містах завершили створення центрів управління надзвичайними ситуаціями, відремонтували або реконструювали 22 об’єкти державної дренажної системи для посилення захисту від повеней. В енергетичній сфері модернізували мережі передавання й розподілу електроенергії, зокрема проклали 230 кілометрів кабельних ліній. Фонд відновлення є частиною плану економічного відновлення ЄС NextGenerationEU, створеного після пандемії Covid-19.

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