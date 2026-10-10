Fitch змінило прогноз рейтингу Нігерії на позитивний — Premium Times Nigeria
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз за довгостроковими рейтингами дефолту емітента Нігерії зі стабільного на позитивний. Самі рейтинги агентство підтвердило на рівні B, повідомляє Premium Times Nigeria.
У Fitch пояснили перегляд прогнозу подальшим реформуванням економічної політики та вищою впевненістю, що темпи реформ не буде порушено напередодні загальних виборів у країні. Агентство зазначило, що монетарні й валютні реформи сприяли гнучкішому курсу найри, уповільненню інфляції та швидшому, ніж очікувалося, нарощуванню валютних резервів.
Зростання валютних резервів
За оцінкою Fitch, зовнішні позиції Нігерії поліпшилися: валові валютні резерви зросли з 32 млрд доларів у середині квітня 2024 року до 54,9 млрд доларів станом на 9 вересня 2026 року. Серед чинників агентство назвало більшу формалізацію валютних операцій, значний приплив портфельних інвестицій, а також зростання експортних надходжень і переказів.
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Fitch очікує, що до кінця 2026 року резерви покриватимуть 6,3 місяця поточних зовнішніх платежів. Агентство прогнозує, що цей показник залишатиметься вищим за середній рівень країн-аналогів у 2027–2028 роках, хоча великі чисті помилки та пропуски у статистиці, на його думку, зберігають невизначеність.
Чинники рейтингу та обмеження
Агентство також очікує, що курс найри до кінця року загалом залишатиметься поблизу поточного рівня, попри ймовірність нижчих цін на нафту у 2027–2028 роках. Fitch вважає, що продовження реформ посилює механізм передавання монетарної політики та має підтримати подальше уповільнення інфляції, яка, за прогнозом агентства, все ще буде суттєво вищою, ніж у країн-аналогів.
До сильних сторін Нігерії Fitch віднесло масштаб її економіки, відносно розвинений і ліквідний внутрішній ринок боргу, значні запаси нафти й газу та посилення макроекономічної політики. Водночас агентство назвало обмеженнями слабкі показники врядування, залежність від вуглеводнів, стійку інфляцію, безпекові проблеми та структурно низькі державні доходи.