Ф’ючерси США й азійські індекси впали на тлі успіху демократів — The National

У США ф'ючерси на фондові індекси та азійські біржі знизилися після появи перших результатів проміжних виборів, які вказували на ймовірний значний успіх Демократичної партії. Як повідомляє The National, ф'ючерси на S&P 500 втратили 1,06%, на Nasdaq 100 — 1,9%, а на Dow Jones — 0,7%.

Реакція ринків

Долар США послабшав відносно валют країн G10. Водночас американські державні облігації подорожчали: прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на сім базисних пунктів — до 4,89%, свідчать дані Bloomberg.

Старший стратег Nomura Holdings Ендрю Тайсгерст заявив, що ранні повідомлення та прогнозні ринки свідчили про зростання імовірності «синьої хвилі» — великої виборчої перемоги Демократичної партії. За його словами, такий сценарій зазвичай негативний для долара та позитивний для американських держоблігацій.

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Інвестори побоювалися, що контроль демократів над Палатою представників і посилення їхніх позицій у Конгресі можуть означати жорсткіше регулювання та ретельніший нагляд за технологічними секторами, зокрема компаніями у сфері штучного інтелекту. Головна інвестиційна стратегиня Saxo в Сінгапурі Чару Чанана зазначила, що ринки враховують імовірність сильнішого, ніж очікувалося, результату демократів, який може знизити очікування щодо подальшого фіскального стимулювання.

Падіння в Азії

Індекс MSCI Asia-Pacific без Японії знизився на 0,5%. Південнокорейський Kospi впав на 3,6%, втративши попереднє зростання більш ніж на 3%. Японський Nikkei знизився на 3,5%, гонконзький Hang Seng — на 0,22%, а Shanghai SE у Китаї — на 0,21%.

Попередні результати виборів

CNN і CBS прогнозували, що демократи здобудуть контроль над Палатою представників. Для більшості їм потрібно було відібрати у республіканців три місця, і перші результати засвідчили, що партія перевищила цей поріг. За даними Associated Press станом на 21:45 за вашингтонським часом, демократи мали 45 прогнозованих місць у Сенаті, республіканці — 36, а результати ще 19 перегонів залишалися невідомими. Демократам необхідно 51 місце для більшості в Сенаті.

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