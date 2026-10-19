Фонд Данготе заявив про акції для 778 тис жінок у Нігерії — Premium Times Nigeria

У Нігерії фонд Aliko Dangote Foundation заявив, що 777 907 соціально вразливих жінок у 15 штатах можуть отримати загалом 15,56 млн акцій Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals. Програму реалізують у межах ініціативи Women Share Subscription Grant Initiative, повідомляє Premium Times Nigeria.

Участь штатів

За умовами програми, кожна учасниця має право на 20 акцій за індикативною ціною 525 найр за одну. Таким чином, вартість пакета за цією ціною становить 10 500 найр. Уряд відповідного штату профінансує 10 акцій для кожної жінки, а фонд надасть ще 10 акцій у межах співфінансування. Для отримувачок акції мають бути безоплатними.

Участь у програмі підтвердили штати Абія, Анамбра, Борно, Ебоні, Енугу, Гомбе, Імо, Кеббі, Квара, Лагос, Насарава, Нігер, Плато, Йобе та Замфара. За даними фонду, штат Гомбе першим серед учасників повністю сплатив свій внесок у програму.

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Мета ініціативи

Фонд заявив, що прагне розширити фінансову інклюзію та дати жінкам можливість володіти часткою одного з найбільших промислових підприємств Африки. У фонді зазначили, що для багатьох учасниць програми це може стати першим досвідом участі на ринку капіталу.

Ініціатива є частиною плану Aliko Dangote Foundation охопити два мільйони вразливих жінок у всіх 36 штатах Нігерії та Федеральній столичній території. Паралельно фонд реалізує програму для студентів закладів вищої освіти, за якою підтримує заявки на 10 акцій для кожного учасника безоплатно.

Контекст IPO

Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals проводить первинне публічне розміщення акцій обсягом 4,1 млрд акцій за ціною 525 найр за одиницю. За даними видання, розміщення на суму 1,6 млрд доларів продовжили на два тижні, щоб розширити участь інвесторів з Африки після значного інтересу до пропозиції.

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