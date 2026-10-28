ФРС США може залишити ставку без змін перед проміжними виборами — The Guardian

Федеральна резервна система США, як очікується, не змінюватиме процентні ставки на засіданні в середу — останньому перед проміжними виборами до Конгресу. У разі паузи ставки залишаться на одному з найвищих передвиборчих рівнів за понад 20 років, повідомляє The Guardian.

Інфляція перевищує цільовий рівень

Минулого місяця ФРС підвищила ставки вперше з 2023 року, пославшись на зростання інфляції. Цільовий показник центробанку становить 2%, однак упродовж більшої частини року річна інфляція у США перевищувала 3%.

У вересні інфляція зросла до 3,7% після 3,4% у серпні. Процентні ставки впливають на вартість кредитів, зокрема за кредитними картками та іпотекою, а також на дохідність окремих ощадних рахунків. У періоди високої інфляції підвищення ставок може уповільнити зростання цін.

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Напередодні виборів

Дональд Трамп розкритикував вересневе підвищення та заявив, що процентні ставки у Сполучених Штатах мають бути на рівні 1% або нижче. Кілька керівників ФРС останніми тижнями допускали можливість паузи, хоча більшість економістів ФРС прогнозує ще одне підвищення до кінця року.

Професор економіки Школи бізнесу Стерна Нью-Йоркського університету Ніколас Економідес вважає, що близькість виборів робить радикальні дії ФРС менш імовірними. За його словами, підвищення ставок не може самостійно усунути інфляцію, спричинену перебоями з пропозицією товарів, і за таких умов здатне загальмувати економіку.

Як зазначає видання, зростання цін цього року значною мірою пов'язують із війною на Близькому Сході з Іраном та закриттям Ормузької протоки. На початку тижня вартість нафти короткочасно перевищила 117 доларів за барель — це був найвищий показник більш ніж за шість місяців.

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