У США директор Бюджетного управління Конгресу Філліп Свагель заявив, що самого прискорення економічного зростання навряд чи буде достатньо для стабілізації державного боргу. Під час конференції Федерального резервного банку Міннеаполіса він оцінив, що за процентних ставок у межах 4–5% реальний ВВП мав би зростати на 5–6% щороку, а номінальний — на 7–8%, повідомляє Fortune.

Зростання не замінить бюджетних рішень

За словами Свагеля, швидше зростання ВВП збільшує надходження до федерального бюджету, однак одночасно може впливати і на видатки. Державні витрати також стимулюють економіку та підвищують зарплати, що може збільшувати виплати соціального забезпечення. Крім того, сильна економіка зазвичай сприяє зростанню процентних ставок, а отже — витрат на обслуговування боргу.

Свагель зазначив, що економічне зростання допоможе поліпшити бюджетну ситуацію, але навряд чи саме по собі стабілізує фіскальну траєкторію США. На його думку, для цього також знадобляться політичні рішення щодо бюджетних доходів і видатків.

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Борг і прогноз CBO

Валовий державний борг США, за наведеними у матеріалі даними, становить 40 трлн доларів. Борг, що перебуває у власності громадськості, дорівнює 100% ВВП. CBO прогнозує, що співвідношення боргу до ВВП зросте до 120% у 2036 році.

Останні дані показали реальне зростання ВВП США на 2,2% у другому кварталі, тоді як навіть оптимістичні прогнози Волл-стріт передбачають зростання на 2,5% за весь рік. Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявляв, що країна зможе подолати боргову проблему за економічного зростання на 3%. Водночас Penn Wharton Budget Model оцінювала необхідні темпи для утримання співвідношення боргу до ВВП на рівні 3,5–4% у середньому протягом десятиліття.

Свагель також застеріг, що раптовий стрибок процентних ставок може посилити бюджетні проблеми: вищі ставки збільшують дефіцит і борг, що може знову тиснути на ставки. За його оцінкою, збільшення співвідношення боргу до ВВП на один відсотковий пункт пов’язане зі зростанням довгострокових ставок на 0,015 відсоткового пункту.

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