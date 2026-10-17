Глава МВФ Георгієва заявила, що зростання не вирішить проблему боргу США — Fortune

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час щорічних зустрічей МВФ у Бангкоку, Таїланд, заявила, що економічне зростання саме по собі не розв’яже проблему державного боргу США, який сягнув 40,3 трлн доларів. За її словами, для коригування фіскальної ситуації країні також необхідно скорочувати бюджетний дефіцит, повідомляє Fortune.

Зростання не замінить бюджетних змін

Георгієва зазначила, що економічне зростання може полегшити управління боргом, однак не забезпечить необхідних коригувань достатньо швидко. За даними Міністерства фінансів США, співвідношення валового державного боргу до ВВП країни становить близько 126%.

За оцінкою Комітету за відповідальний федеральний бюджет, борг США, що перебуває у власності громадськості, становить 100% ВВП. Організація назвала цей рівень найвищим із часу після завершення Другої світової війни. Якщо федеральний уряд запозичує швидше, ніж зростає економіка, співвідношення боргу до ВВП може збільшуватися навіть за економічного зростання.

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Розбіжності з Мінфіном США

Радник міністра фінансів США Скотта Бессента Девід Зервос у коментарі Fortune поставив під сумнів точність прогнозів МВФ. Він згадав оцінки фонду напередодні світової фінансової кризи 2008 року та азійської фінансової кризи 1997 року. МВФ не надав Fortune оперативного коментаря у відповідь на цю заяву.

Бессент раніше заявляв, що стабільне зростання американської економіки на 3%, частково забезпечене розвитком штучного інтелекту, може бути достатнім для розв’язання боргової проблеми. Водночас директор Бюджетного управління Конгресу Філіп Свейгел заявив, що для стабілізації фінансової траєкторії США реальне зростання ВВП мало б сягати 5–6%, а також потрібні зміни у доходах і видатках бюджету.

Чисті процентні виплати за федеральним боргом у 2026 фінансовому році становили близько 15% федеральних видатків і приблизно 20% доходів. Комітет за відповідальний федеральний бюджет прогнозує, що до 2031 фінансового року середня ставка за федеральним боргом перевищить темпи зростання економіки.

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