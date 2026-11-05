Голова FBR Пакистану заявив про намір скасувати надподаток — Dawn

У Карачі голова Федерального управління доходів Пакистану (FBR) Рашид Махмуд Лангріал заявив, що уряд країни має намір поступово скасувати надподаток. Як повідомляє Dawn, ставку цього податку вже знизили на два відсоткові пункти.

Поступове скасування податку

За словами Лангріала, робота над поступовою ліквідацією надподатку вже розпочалася. Він виступив перед членами Асоціації торгівлі та промисловості Корангі (Kati) та наголосив, що FBR прагне вдосконалити податкову систему й полегшити взаємодію з бізнесом.

Очільник FBR також оголосив про намір відкрити офіс відомства в асоціації Kati. Він має займатися податковими питаннями промисловців у промисловій зоні Корангі. Крім того, FBR планує поширити роботу своєї служби підтримки з Карачі на Суккур.

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Питання імпорту та контролю

Лангріал повідомив, що відомство консультуватиметься із зацікавленими сторонами щодо недоліків системи імпорту сировини. За даними пресрелізу Kati, FBR також проведе зустрічі для розв’язання проблем прикордонної торгівлі, з якими стикається шкіряна промисловість.

Окремо він обговорив можливість запровадження для фармацевтичної галузі моделі, подібної до тієї, яку застосовує Управління з регулювання лікарських засобів Пакистану, щоб зробити систему Track and Trace ефективнішою. Лангріал закликав представників промисловості та бізнесу співпрацювати з FBR у виявленні й припиненні ухилення від сплати податків.

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