Голова ФРС Ворш не назвав строків нового підвищення ставки — NBC News

Голова Федеральної резервної системи США Кевін Ворш під час виступу в Бангкоку, Таїланд, заявив, що центральний банк зосереджений на стримуванні зростання цін, однак не повідомив, коли може відбутися наступне підвищення відсоткової ставки. Як повідомляє NBC News, він сказав, що американська економіка загалом рухається відповідно до очікувань ФРС, сформованих на вересневому засіданні.

У вересні ФРС уперше з 2023 року підвищила ставки. Відтоді інфляція, виміряна індексом споживчих цін, зросла до 3,7%. Два інфляційні звіти цього тижня посилили увагу інвесторів до того, чи може регулятор підвищити ставку вже в жовтні або відкласти це рішення до грудня.

Наступне засідання ФРС

Ворш наголосив, що ФРС чітко заявляла про намір забезпечити цінову стабільність. Водночас він не дав сигналу щодо часу можливого рішення про ставку. Його виступ став останнім публічним коментарем представника ФРС перед періодом мовчання, який розпочинається в суботу та триватиме до наступного засідання 27–28 жовтня.

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Економісти та інвестори також стежать за базовою інфляцією, яка не враховує нестійкі ціни на продукти харчування та енергоносії. Аналітики Bank of America назвали показник базового індексу споживчих цін більш суттєвим сюрпризом. Головна економістка KPMG Даян Свонк раніше зазначала, що зростання вартості дизельного пального впливає на витрати фермерів і перевізників, а також на ціни споживчих товарів.

Інвестиції в ШІ

Ворш також звернув увагу на масштабне зростання інвестицій у технології штучного інтелекту в США. За його словами, цей бум, зокрема розбудова дата-центрів, є важливим чинником підвищення цін. Компанії витрачають і позичають значні кошти на сервери, пам’ять та інші компоненти, а деякі виробники вже підвищували ціни для споживачів.

Компанії, пов’язані з дата-центрами, комунальними послугами, виробництвом чипів і хмарними сервісами, можуть залучити цього року на борговому ринку від 300 млрд до 570 млрд доларів, наводиться в матеріалі оцінка Vanguard. Ворш вважає, що ШІ здатен підвищити продуктивність і створити більше добробуту в країнах, які ефективно його застосують, хоча шлях до цього може бути складним. За його словами, робоча група ФРС із зовнішніх експертів проведе в листопаді публічні слухання щодо впливу ШІ на ринок праці.

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