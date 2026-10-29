Гонконг зберіг базову ставку на рівні 4,25% — Channel NewsAsia

Грошово-кредитне управління Гонконгу в Китаї залишило базову процентну ставку без змін — на рівні 4,25%. Рішення ухвалили після того, як Федеральна резервна система США зберегла свої ставки на попередньому рівні, повідомляє Channel NewsAsia.

Прив’язка до долара США

Монетарна політика Гонконгу тісно пов’язана з американською через валютну прив’язку гонконзького долара до долара США. Курс місцевої валюти підтримується в межах від 7,75 до 7,85 гонконзького долара за один долар США.

Останній зафіксований курс гонконзького долара становив 7,8452 за долар США.

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Невизначеність щодо ставок США

У Грошово-кредитному управлінні Гонконгу зазначили, що подальші коригування ставок у США залишаються невизначеними. Вони залежатимуть від інфляції, ситуації на ринку праці та інших економічних показників і можуть впливати на процентне середовище в Гонконгу.

Регулятор також вказав, що перспективи гонконзького долара та міжбанківських ставок можуть змінюватися залежно від інтересу ринку до операцій carry trade, попиту й пропозиції гонконзької валюти, активності на ринках капіталу та сезонних чинників.

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