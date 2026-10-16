HR Ratings знизило рейтинг Pemex до HR BBB — The Rio Times

У Мексиці рейтингове агентство HR Ratings 15 жовтня 2026 року знизило глобальний кредитний рейтинг державної нафтової компанії Pemex з HR BBB+ до HR BBB. Прогноз за рейтингом залишився стабільним. Як повідомляє The Rio Times, рішення ухвалили того самого дня, коли агентство знизило суверенний рейтинг Мексики до HR BBB.

Зв’язок із рейтингом держави

HR Ratings розглядає Pemex як компанію з де-факто суверенним статусом, оскільки мексиканський уряд надає їй кошти для обслуговування боргу, капітальних витрат і фіскальної підтримки. Агентство також зазначило, що Pemex є важливим джерелом доходів для країни. Тому зміна суверенного рейтингу Мексики безпосередньо позначилася на оцінці кредитоспроможності компанії.

За даними видання, зниження глобального рейтингу стосується 25 випусків боргових зобов’язань Pemex. Водночас агентство підтвердило місцеві рейтинги компанії на рівні HR AAA та HR+1 зі стабільними прогнозами. Рейтинг HR BBB на шкалі HR Ratings усе ще належить до інвестиційного рівня.

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Борг і фінансові показники

Сукупний борг Pemex на кінець червня 2026 року становив 1,353 трлн песо, або близько 77,5 млрд доларів. Це на 11,6% менше, ніж наприкінці 2025 року, у перерахунку на песо, та на 9,1% менше в доларовому еквіваленті. HR Ratings пов’язує скорочення передусім із виплатами за боргом, профінансованими внесками федерального уряду.

У першому півріччі 2026 року дохід Pemex зріс на 11,3% і сягнув 876 млрд песо. Зростання забезпечили підвищення внутрішніх продажів на 17,4% та вищі референтні ціни. Видобуток нафти й інших рідких вуглеводнів у другому кварталі в середньому становив 1,655 млн барелів на добу — на 2% більше, ніж роком раніше.

HR Ratings прогнозує, що чистий борг Pemex скоротиться до 1,298 трлн песо у 2026 році та до 1,250 трлн песо у 2028 році. Такий прогноз передбачає подальше рефінансування та фінансову підтримку з боку федерального уряду.

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