HSBC збільшив прибуток до оподаткування на 32% у третьому кварталі — CNBC

За даними CNBC, HSBC у третьому кварталі збільшив прибуток до оподаткування на 32% у річному вимірі — до 9,63 млрд доларів. Результат майже відповів консенсусному прогнозу в 9,69 млрд доларів.

Дохід і прогноз

Виручка банку зросла з 17,8 млрд до 18,6 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Водночас цей показник виявився нижчим за консенсусний прогноз у 18,93 млрд доларів.

Консенсусні оцінки, з якими CNBC порівнює квартальні результати HSBC, зібрав сам банк. Чистий процентний дохід HSBC у липні—вересні зріс на 6% у річному вимірі — до 9,3 млрд доларів.

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Витрати та викуп акцій

Операційні витрати банку в третьому кварталі скоротилися на 12%. У вересні HSBC також повідомив про завершення програми викупу акцій приблизно на 1 млрд доларів.

У межах програми банк викупив для анулювання близько 48,7 млн акцій на ринках Великої Британії та Гонконгу.

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