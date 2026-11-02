Японія готова реагувати на спекулятивні коливання валютного ринку — The Japan Times

У Японії міністерка фінансів Сацукі Катаяма заявила, що влада готова вжити заходів у разі невпорядкованих або надмірно спекулятивних рухів на валютному ринку. За її словами, Токіо часто координує дії та обговорює ситуацію з Вашингтоном.

Координація зі США

Катаяма наголосила, що Японія діятиме відповідно до спільної заяви з американською стороною. Вона сказала це напередодні проміжних виборів у США, які мають визначити контроль над обома палатами Конгресу.

Як повідомляє The Japan Times, опитування та ринки прогнозів вказували на ймовірне отримання демократами контролю над Палатою представників, тоді як результат боротьби за Сенат залишався менш визначеним. Видання зазначило, що повний контроль демократів над Конгресом міг би обмежити фіскальний порядок денний президента США Дональда Трампа, вплинути на дохідність американських держоблігацій, долар і курс єни.

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Курс єни

Міністерка також заявила, що занепокоєння через слабкість японської валюти поділяють Трамп і прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі. Вона послалася на їхнє спілкування під час саміту лідерів у вересні та зазначила, що ринкова ситуація поліпшилася порівняно з періодом, коли курс перевищував 160 єн за долар.

У понеділок вранці в Токіо японська валюта торгувалася приблизно на рівні 157,84 єни за долар. Катаяма підкреслила, що для японської влади важливо не допустити надмірної волатильності, спекулятивних операцій і невпорядкованих рухів на ринку.

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