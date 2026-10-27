Японія готова рішуче діяти на валютному ринку — Channel NewsAsia

У Японії міністерка фінансів Сацукі Катаяма заявила, що уряд готовий рішуче діяти на валютному ринку. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Виступ у парламенті

Заяву вона зробила в Токіо у вівторок, 27 жовтня, під час виступу в парламенті. Катаяму запитали про можливий вплив фіскальної політики адміністрації на курс єни та рух довгострокових процентних ставок.

Моніторинг ринку

За словами міністерки, японська влада завжди стежить за рухами на ринку, зокрема й нині, з високим відчуттям терміновості. Вона також заявила про готовність уряду до рішучих дій на валютному ринку.

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Питання в парламенті стосувалося саме можливого впливу фіскальної політики адміністрації на єну та довгострокові ставки. Катаяма не назвала конкретних кроків, які уряд може вжити на валютному ринку.

Публікація Channel NewsAsia ґрунтується на повідомленні Reuters. Інших подробиць щодо можливих дій японської влади джерело не наводить.

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