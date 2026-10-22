Японські інвестори п’ятий тиждень продають іноземні облігації — Channel NewsAsia

У Японії інвестори п’ятий тиждень поспіль продавали іноземні облігації, що стало найдовшою серією продажів за чотири роки. Зростання дохідності японських державних облігацій спонукає учасників ринку переглядати розподіл активів на користь внутрішнього ринку, повідомляє Channel NewsAsia.

Продажі іноземних паперів

За даними Міністерства фінансів Японії, до 17 жовтня японські інвестори продали іноземні довгострокові облігації на чисту суму 161,6 млрд єн, або близько 1,02 млрд доларів. Це був найменший тижневий обсяг продажів за нинішню п’ятитижневу серію. Також вони продали короткострокові іноземні векселі на 156,9 млрд єн.

За п’ять тижнів чистий обсяг продажів іноземних довгострокових облігацій сягнув приблизно 3,43 трлн єн. Від початку року він становить 5,18 трлн єн — найбільший показник за аналогічний період із 2022 року.

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Зміна інвестиційних пріоритетів

Дохідність базових десятирічних японських державних облігацій від початку року зросла більш ніж на 80 базисних пунктів. Водночас нещодавній попит на безпечні активи відвів її від максимуму за три десятиліття, зафіксованого у жовтні.

Темпи продажу іноземних паперів сповільнилися після зниження дохідності казначейських облігацій США. Десятирічна дохідність американських держоблігацій відступила приблизно на 27 базисних пунктів від максимуму за 24,5 року — 5,3645%.

Японські банки були головними продавцями іноземних облігацій цього року. Страхові компанії зі страхування життя, навпаки, заявляли про намір зберегти або наростити купівлю внутрішніх облігацій у другій половині фінансового року. Водночас японські інвестори придбали іноземні акції на чисту суму 128,3 млрд єн, а нерезиденти третій тиждень поспіль купували японські довгострокові облігації — на 1,45 трлн єн.

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