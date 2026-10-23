Індекс COLCAP у Колумбії втратив 1,25% на тлі падіння Ecopetrol — The Rio Times

У Колумбії 22 жовтня основний фондовий індекс COLCAP знизився на 1,25% — до 2528 пунктів, втративши приріст попередньої сесії у 1,07%. Одним із ключових чинників зниження стало падіння акцій державної нафтової компанії Ecopetrol на 1,64% — до 2700 колумбійських песо.

Песо також ослаб

Колумбійське песо подешевшало на 0,52% — до 3196,79 песо за долар США, тоді як офіційний довідковий курс TRM на цей день становив 3191,47 песо за долар. За The Rio Times, ослаблення валюти відбулося на тлі розпродажу технологічних акцій та інших ризикових активів на світових ринках.

Американські депозитарні розписки Ecopetrol у Нью-Йорку втратили 1,33%. Видання зазначає, що котирування компанії знизилися попри зростання цін на нафту.

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Рух акцій та індексів регіону

Серед помітних змін на колумбійському ринку акції Corficolombiana зросли на 2,87%. Водночас Davivienda Group втратила 2,58%, Cementos Argos — 1,77%, ритейлер Éxito — 1,41%, а Grupo Sura — 1,38%.

Зниження зафіксували й інші провідні фондові індекси Латинської Америки: чилійський IPSA впав на 1,88%, бразильський Ibovespa — на 1,15%, а мексиканський IPC — на 1,25%. У США індекс S&P 500 знизився на 1,21%, тоді як Nasdaq, за даними видання, втратив близько 2,6%.

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