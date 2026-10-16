Індекс Джакарти впав на 11,1% після початку консультацій MSCI — Channel NewsAsia

В Індонезії індекс Jakarta Composite у п’ятницю, 16 жовтня, після відновлення торгів упав на 11,1%. Це сталося на тлі початку консультацій MSCI щодо можливого переведення країни зі статусу ринку, що розвивається, до категорії окремого ринку. Як повідомляє Channel NewsAsia, на відкритті торгів індекс знизився на 8%, що спричинило тимчасове призупинення торгів.

Консультації щодо статусу ринку

MSCI заявила, що подальше віднесення Індонезії до ринків, що розвиваються, більше не вважає доречним. Компанія розпочала консультації щодо пропозиції перекласифікувати індонезійський ринок у категорію Standalone Market.

За даними MSCI, інвестори вказали, що достатнього прогресу на індонезійському фондовому ринку не спостерігали послідовно. Компанія зазначила, що попри оголошені реформи зберігаються суттєві занепокоєння щодо проблем у функціонуванні ринку, зокрема підозри в координованій торговельній поведінці та брак доказів дієвого контролю за дотриманням правил.

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Ризик відтоку інвестицій

Раніше цього року MSCI повідомляла про занепокоєння інвесторів через недостатню прозорість структур володіння акціями та координовану торговельну поведінку, яка впливала на цінову інформацію. У квітні влада в Джакарті заявляла про завершення реформ, розраховуючи уникнути зниження статусу ринку.

Перекласифікація може змусити фонди, які відстежують індекси MSCI ринків, що розвиваються, продати індонезійські активи. MSCI також заявила, що переведення Індонезії до категорії прикордонних ринків не відобразило б масштабу проблем. Падіння Jakarta Composite стало найсильнішим із початку 1998 року, а індекс опустився до найнижчого рівня з 2020 року.

MSCI зі штаб-квартирою в Нью-Йорку складає міжнародні індекси, які інвестори використовують як орієнтир для формування портфелів. Її флагманський індекс ринків, що розвиваються, охоплює 1200 компаній із сукупною ринковою капіталізацією понад 10 трлн доларів США.

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