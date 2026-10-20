Індекс KOSPI у Сеулі впав на 3,73% через розпродаж акцій чипів — Korea Herald

У Сеулі, Південна Корея, базовий фондовий індекс KOSPI 20 жовтня знизився на 215,27 пункту, або на 3,73%, до 5 552,74 пункту. Під час торгів індекс опускався до 5 493,24 пункту. Як повідомляє Korea Herald, інвестори фіксували прибуток після недавнього зростання акцій великих виробників мікросхем, водночас на ринок тиснули побоювання щодо ланцюга створення вартості у сфері штучного інтелекту.

Тиск на технологічний сектор

KOSPI відкрив торги зі зниженням на 0,6%, а згодом втрати посилилися. Видання також пов'язує зниження схильності інвесторів до ризику з ескалацією протестів у Франції. Перед цим індекс зростав упродовж двох сесій після різкого розпродажу, спричиненого занепокоєнням щодо інвестицій у ШІ. За сім торгових сесій із 6 жовтня до попереднього четверга KOSPI втратив близько 21%.

Аналітик Daishin Securities Лі Кьон Мін зазначив, що занепокоєння кредитними ризиками та прибутковістю інвестицій у штучний інтелект ще не зникли, тому відновлення ринку має обмежену стійкість. За його оцінкою, після зростання в попередню сесію на ринку почалася фіксація прибутку.

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Падіння Samsung і SK hynix

Акції Samsung Electronics подешевшали на 2,98% — до 211 500 вонів. Папери SK hynix втратили 4,23% і закрилися на рівні 1,22 млн вонів; за даними видання, це могло стати найнижчим рівнем закриття з квітня. Акції SK Square, материнської компанії SK hynix, знизилися на 5% — до 741 000 вонів, а Samsung Electro-Mechanics — на 1,28%, до 1,16 млн вонів.

Обсяг торгів становив 259,75 млн акцій на суму 16 трлн вонів, або $12,97 млрд. Кількість акцій, що подешевшали, сягнула 771, тоді як зросли 117. Іноземні інвестори продали акцій на чисту суму 535,4 млрд вонів, інституційні — на 1 трлн вонів. Натомість індивідуальні інвестори придбали акцій на чисту суму 900 млрд вонів. Станом на 15:30 вона котирувалася на рівні 1 328,1 вони за долар США, що на 2,2 вони вище за показник закриття попередньої торгової сесії.

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