Індекс KSE-100 у Пакистані за жовтень втратив 3560 пунктів — Dawn

Ключовий індекс KSE-100 Пакистанської фондової біржі (PSX) у Карачі за підсумками жовтня знизився на 3560 пунктів, або на 2,1%, до 166 409 пунктів. Як повідомляє Dawn, на настрої інвесторів вплинули напруженість на Близькому Сході та внутрішньополітична невизначеність у Пакистані після запровадження надзвичайного стану й губернаторського правління в провінції Хайбер-Пахтунхва.

Причини падіння

У Topline Securities пов’язали місячне зниження індексу з геополітичною невизначеністю, відпливом іноземного портфельного капіталу, фіксацією прибутку в акціях великих компаній і обережністю інвесторів через коливання світових фінансових ринків та макроекономічні ризики всередині країни.

Наприкінці місяця ринок частково відіграв втрати на тлі дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту між США та Іраном, а також кращої, ніж очікувалося, корпоративної звітності. За даними AKD Securities, за останній тиждень жовтня KSE-100 зріс на 4034 пункти, або на 2,5%, а середньодобовий обсяг торгів підскочив на 121% — до 1,095 млрд акцій.

Ставка та нафтові ціни

26 жовтня Державний банк Пакистану підвищив базову ставку на 50 базисних пунктів — до 12%. Регулятор пояснив рішення зростанням цін на енергію та геополітичною невизначеністю, що впливають на перспективи інфляції. Це стало першим підвищенням ставки з квітня.

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У вересні інфляція сповільнилася до 10,26% із 11,15% у серпні, однак залишилася істотно вищою за 5,76%, зафіксовані у вересні 2025 року. Водночас дефіцит поточного рахунку Пакистану у вересні зріс до 356 млн доларів із 73 млн доларів місяцем раніше.

Торгівля та корпоративні прибутки

Середньодобовий обсяг торгів акціями у жовтні становив 600 млн, що на 27% більше, ніж у вересні. Вартість торгів зросла на 19% — до 23 млрд пакистанських рупій. Прибутки компаній, на які припадає 96% ваги індексу KSE-100, за дев’ять місяців 2026 року збільшилися на 26% у річному вимірі — до 1,638 трлн рупій.

Ціни на нафту залишалися високими через побоювання щодо постачань після атак хуситів на Саудівську Аравію та інцидентів із танкерами поблизу Ормузької протоки. Ціна Brent за тиждень зросла на 0,7% — до 117,10 долара за барель станом на п’ятницю. Аналітики очікують, що настрої на пакистанському ринку й надалі залежатимуть від розвитку відносин США та Ірану, а також міжнародних цін на нафту.

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