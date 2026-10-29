Індекс PCE у США зріс на 3,6% у вересні — The Hill

У США індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), який є переважним показником інфляції для Федеральної резервної системи, у вересні зріс на 0,5% проти серпня та на 3,6% у річному вимірі. У серпні річна інфляція за індексом PCE знизилася до 3,4% після 3,7% у липні, повідомляє The Hill з посиланням на дані Бюро економічного аналізу США.

Федеральний резервний банк Клівленда прогнозував зростання індексу у вересні на 0,5% за місяць і на 3,6% у річному вимірі.

Зростання цін на енергоносії

Ціни на бензин та інші енергетичні товари у вересні зросли на 9,2% порівняно із серпнем. Місяцем раніше їхнє зростання становило 4,4%.

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За даними видання, витрати на бензин та енергію зростали у шести з дев'яти місяців року. The Hill пов'язує цінові шоки на нафтовому ринку з війною з Іраном та обмеженнями судноплавства через Ормузьку протоку, запровадженими Ісламською Республікою Іран.

ФРС зберегла ставки

Стійка інфляція, яка, за даними The Hill, перевищує цільовий рівень ФРС у 2% уже п'ять з половиною років, спонукала центробанк у середині вересня підвищити процентні ставки на 0,25 відсоткового пункту.

Утім, Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку в середу проголосував 10 голосами проти двох за збереження ставок у діапазоні 3,75–4%. Голова ФРС Кевін Ворш заявив, що тижні до наступного засідання комітету на початку грудня мають дати більше ясності щодо подальших рішень у монетарній політиці.

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